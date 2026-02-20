Рейтинг@Mail.ru
Песков не стал комментировать задержание экс-принца Эндрю - РИА Новости, 20.02.2026
12:56 20.02.2026
Песков не стал комментировать задержание экс-принца Эндрю
Кремль не хотел бы комментировать задержание бывшего британского принца Эндрю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кремль не хотел бы комментировать задержание бывшего британского принца Эндрю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее бывший британский принц Эндрю был задержан по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному бывшему принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Позже телеканал Sky News сообщил, что экс-принца отпустили из-под стражи.
"Нет, мы не хотели бы это комментировать, это совсем не наше дело", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о задержании бывшего принца Великобритании Эндрю.
