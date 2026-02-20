https://ria.ru/20260220/kreml-2075739907.html
Песков не стал комментировать задержание экс-принца Эндрю
Песков не стал комментировать задержание экс-принца Эндрю
Кремль не хотел бы комментировать задержание бывшего британского принца Эндрю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.02.2026
Песков: Кремль не будет комментировать задержание британского экс-принца Эндрю