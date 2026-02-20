Онколог рассказал, сколько времени уходит на создание вакцины от меланомы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два месяца занимает создание индивидуальной вакцины от меланомы, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Мы с вами должны понимать, что изготовление пока каждой вакцины индивидуальной для человека - это два месяца. Это забор собственного материала, отработка его на генетической панели, формирование паспорта опухоли и тогда мы уже можем выходить на изготовление вакцин", - сказал Каприн в ходе Всероссийского XVI форума для онкологических и онкогематологических пациентов "Онкология – предел возможностей".
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии. Сейчас персонализированные вакцины для пациентов находятся в производстве.
