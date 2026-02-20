Онколог рассказал, сколько времени уходит на создание вакцины от меланомы

«

"Мы с вами должны понимать, что изготовление пока каждой вакцины индивидуальной для человека - это два месяца. Это забор собственного материала, отработка его на генетической панели, формирование паспорта опухоли и тогда мы уже можем выходить на изготовление вакцин", - сказал Каприн в ходе Всероссийского XVI форума для онкологических и онкогематологических пациентов "Онкология – предел возможностей".