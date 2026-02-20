Рейтинг@Mail.ru
11:35 20.02.2026
Онколог рассказал, сколько времени уходит на создание вакцины от меланомы
Онколог рассказал, сколько времени уходит на создание вакцины от меланомы
Онколог рассказал, сколько времени уходит на создание вакцины от меланомы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Два месяца занимает создание индивидуальной вакцины от меланомы, рассказал главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"Мы с вами должны понимать, что изготовление пока каждой вакцины индивидуальной для человека - это два месяца. Это забор собственного материала, отработка его на генетической панели, формирование паспорта опухоли и тогда мы уже можем выходить на изготовление вакцин", - сказал Каприн в ходе Всероссийского XVI форума для онкологических и онкогематологических пациентов "Онкология – предел возможностей".
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии. Сейчас персонализированные вакцины для пациентов находятся в производстве.
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Врач назвала симптомы, при которых нужно обратиться к онкологу
19 февраля, 01:07
 
