12:32 20.02.2026 (обновлено: 12:55 20.02.2026)
Хореограф группы Тутберидзе призвал ISU ввести наказание для судей
Хореограф группы Тутберидзе призвал ISU ввести наказание для судей
Хореограф группы Тутберидзе призвал ISU ввести наказание для судей

Железняков: ISU пора ввести наказание за безответственное судейство

© Фото : соцсети Алексея ЖелезняковаАлексей Железняков
Алексей Железняков - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : соцсети Алексея Железнякова
Алексей Железняков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил РИА Новости, что Международному союзу конькобежцев (ISU) пора ввести наказание за безответственное судейство в фигурном катании и создать регламент по пересмотру программ.
На Олимпиаде в Милане возникло много споров о судействе в фигурном катании. Один из них связан с оценками российского фигуриста Петра Гуменника. Многие эксперты заявили, что он заслужил медаль, но не получил ее из-за предвзятого судейства. Гуменник занял шестое место, несмотря на чистый прокат с пятью четверными прыжками. Кроме того, в турнире танцевальных дуэтов обсуждения вызвала победа французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона. Болельщики и эксперты потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) и ISU независимого расследования, указывая на разброс в оценках французского арбитра.
"Пора вводить наказание для судей за безответственное судейство, за засуживание спортсменов. Как, например, было с Петром Гуменником. ISU пора давно создать регламент по пересмотру программ. Тренер подает апелляцию, идет пересмотр программы. Если есть явные нарушения в судействе - наказывают судей. Первое предупреждение, второе. А третье - полная дисквалификация, отзыв лицензии и запрет на судейство. Тогда будет справедливость. А пока мы видим политику в спорте. Так не должно быть", - сказал Железняков.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Петросян билась за медаль Игр: против судей не пошла даже Тарасова
Вчера, 01:43
 
Фигурное катаниеСпортМиланЭтери ТутберидзеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Пётр ГуменникГийом Сизерон
 
