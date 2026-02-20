Хореограф группы Тутберидзе призвал ISU ввести наказание для судей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил РИА Новости, что Международному союзу конькобежцев (ISU) пора ввести наказание за безответственное судейство в фигурном катании и создать регламент по пересмотру программ.
На Олимпиаде в Милане возникло много споров о судействе в фигурном катании. Один из них связан с оценками российского фигуриста Петра Гуменника. Многие эксперты заявили, что он заслужил медаль, но не получил ее из-за предвзятого судейства. Гуменник занял шестое место, несмотря на чистый прокат с пятью четверными прыжками. Кроме того, в турнире танцевальных дуэтов обсуждения вызвала победа французов Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона. Болельщики и эксперты потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) и ISU независимого расследования, указывая на разброс в оценках французского арбитра.
"Пора вводить наказание для судей за безответственное судейство, за засуживание спортсменов. Как, например, было с Петром Гуменником. ISU пора давно создать регламент по пересмотру программ. Тренер подает апелляцию, идет пересмотр программы. Если есть явные нарушения в судействе - наказывают судей. Первое предупреждение, второе. А третье - полная дисквалификация, отзыв лицензии и запрет на судейство. Тогда будет справедливость. А пока мы видим политику в спорте. Так не должно быть", - сказал Железняков.