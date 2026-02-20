Хореограф группы Тутберидзе призвал ISU ввести наказание для судей

"Пора вводить наказание для судей за безответственное судейство, за засуживание спортсменов. Как, например, было с Петром Гуменником. ISU пора давно создать регламент по пересмотру программ. Тренер подает апелляцию, идет пересмотр программы. Если есть явные нарушения в судействе - наказывают судей. Первое предупреждение, второе. А третье - полная дисквалификация, отзыв лицензии и запрет на судейство. Тогда будет справедливость. А пока мы видим политику в спорте. Так не должно быть", - сказал Железняков.