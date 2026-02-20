В Японии приструнили украинцев, бойкотирующих открытие Паралимпиады

ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Угрожать бойкотом за разрешение выступать под своим флагом – это значит нарушать принципы Олимпийского и Паралимпийского движений, сказал РИА Новости помощник президента Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.
«
"Спортивные соревнования, Олимпийские и Паралимпийские игры не должны вовлекаться в политические игры и угрозы. Спорт должен быть вне политики. Для многих спортсменов Олимпиада – это шанс, который бывает раз в жизни, а для паралимпийцев это еще и преодоление себя, победа над недугом силой духа. Угрожать бойкотом организаторам, которые приняли здравое решение об участии российских и белорусских спортсменов под флагами их стран, - это значит нарушать принципы Олимпийских и Паралимпийских игр", - сказал агентству Асаи.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.