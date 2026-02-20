Рейтинг@Mail.ru
В Японии приструнили украинцев, бойкотирующих открытие Паралимпиады
15:30 20.02.2026 (обновлено: 15:42 20.02.2026)
В Японии приструнили украинцев, бойкотирующих открытие Паралимпиады
В Японии приструнили украинцев, бойкотирующих открытие Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
В Японии приструнили украинцев, бойкотирующих открытие Паралимпиады
Угрожать бойкотом за разрешение выступать под своим флагом – это значит нарушать принципы Олимпийского и Паралимпийского движений, сказал РИА Новости помощник... РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T15:30:00+03:00
2026-02-20T15:42:00+03:00
спорт, международная федерация самбо, министерство молодежи и спорта украины, паралимпийский комитет россии (пкр)
Спорт, Международная Федерация САМБО, Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийский комитет России (ПКР)
В Японии приструнили украинцев, бойкотирующих открытие Паралимпиады

Японский самбист назвал бойкот Украины нарушением главного принципа Олимпиады

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Угрожать бойкотом за разрешение выступать под своим флагом – это значит нарушать принципы Олимпийского и Паралимпийского движений, сказал РИА Новости помощник президента Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.
«
"Спортивные соревнования, Олимпийские и Паралимпийские игры не должны вовлекаться в политические игры и угрозы. Спорт должен быть вне политики. Для многих спортсменов Олимпиада – это шанс, который бывает раз в жизни, а для паралимпийцев это еще и преодоление себя, победа над недугом силой духа. Угрожать бойкотом организаторам, которые приняли здравое решение об участии российских и белорусских спортсменов под флагами их стран, - это значит нарушать принципы Олимпийских и Паралимпийских игр", - сказал агентству Асаи.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Роднина прошлась по украинцам, объявившим бойкот открытия Паралимпиады
Спорт Международная Федерация САМБО Министерство молодежи и спорта Украины Паралимпийский комитет России (ПКР)
 
