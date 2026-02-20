Рейтинг@Mail.ru
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:08 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/gazol-2075817399.html
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, заявил, что испанский баскетболист Пау Газоль стал главой комиссии атлетов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T17:08:00+03:00
2026-02-20T17:08:00+03:00
баскетбол
спорт
европа
марк адамс
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
лос-анджелес лейкерс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810394346_0:62:1930:1148_1920x0_80_0_0_dada3d890f90fc1baf4ad70ab7cc986e.jpg
https://ria.ru/20260218/smartfon-2075295212.html
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810394346_42:0:1767:1294_1920x0_80_0_0_4a97624de7c834755524631547b46985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, европа, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, лос-анджелес лейкерс
Баскетбол, Спорт, Европа, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Лос-Анджелес Лейкерс
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК

Двукратного чемпиона НБА Пау Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК

© РИА Новости / Евгений Пряников | Перейти в медиабанкПау Газоль
Пау Газоль - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Пряников
Перейти в медиабанк
Пау Газоль. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, заявил, что испанский баскетболист Пау Газоль стал главой комиссии атлетов.
Ранее спортсмен был членом комиссии атлетов МОК.
"Только что прошел исполком МОК, Пау Газоль был утвержден главой комиссии атлетов", - заявил Адамс в пятницу на брифинге МОК.
Газолю 45 лет, он является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", трехкратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира, а также трехкратным чемпионом Европы.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В МОК назвали причину, почему россиянам не подарили смартфоны на ОИ
18 февраля, 19:10
 
БаскетболСпортЕвропаМарк АдамсМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Лос-Анджелес Лейкерс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала