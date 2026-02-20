https://ria.ru/20260220/gazol-2075817399.html
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК
Двукратного чемпиона НБА Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, заявил, что испанский баскетболист Пау Газоль стал главой комиссии атлетов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Двукратного чемпиона НБА Пау Газоля утвердили главой комиссии атлетов МОК