Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди - РИА Новости, 20.02.2026
04:08 20.02.2026 (обновлено: 06:18 20.02.2026)
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди
виндзор, джеффри эпштейн, карл iii
Виндзор, Джеффри Эпштейн, Карл III
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди

TMZ опубликовал фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди

© AP Photo / Chris JacksonЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Chris Jackson
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Портал TMZ опубликовал фотографии, на которых брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор играет с маленьким мальчиком мячом в виде женской груди.
На опубликованных снимках стоящий на четвереньках бывший принц изображен перекатывающим мяч с ребенком. Мяч оформлен как женская грудь с торчащим из него соском.
экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ: полиция Британии не стала заковывать экс-принца Эндрю в наручники
03:17
По словам источников, эти фотографии были сделаны в резиденции бывшего принца в Виндзоре в 2011 году.
В четверг Маунтбеттен-Виндзор был задержан по делу о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Позднее он был отпущен из тюрьмы, но остается под следствием.
Бывший принц стал первым с 1646 года арестованным членом королевской семьи.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен
Вчера, 23:18
 
