Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса
Французский теннисист Артур Фис вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса
Фис победил Меншика и вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса