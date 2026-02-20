Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Французский теннисист Артур Фис вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.

В полуфинале Фис обыграл шестого сеяного турнира чеха Якуба Меншика со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.