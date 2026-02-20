Рейтинг@Mail.ru
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса
Теннис
 
23:55 20.02.2026 (обновлено: 23:56 20.02.2026)
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса
Французский теннисист Артур Фис вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
теннис
спорт
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Фис вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса

Фис победил Меншика и вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет против Алькараса

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Французский теннисист Артур Фис вышел в финал турнира категории ATP 500 в Дохе, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.
В полуфинале Фис обыграл шестого сеяного турнира чеха Якуба Меншика со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Qatar Open
20 февраля 2026 • начало в 22:10
Завершен
Артюр Фис
2 : 06:47:6
Якуб Меншик
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале Фис, занимающий 40-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Теннис
 
