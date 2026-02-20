Европа не является равноправным партнером США, пишут швейцарские СМИ

Рейтинг@Mail.ru
17:08 20.02.2026 (обновлено: 17:12 20.02.2026)
Европа не является равноправным партнером США и не станет им, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:08:00+03:00
2026-02-20T17:12:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европа не является равноправным партнером США и не станет им, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ)
«
"Президент США (Дональд Трамп - ред.) давит на больное: Европа не является партнером (США - ред.) на равных правах и не станет им", - говорится в материале.
По мнению издания, причины этого заключаются в низкой обороноспособности, отсутствии согласованной стратегии и политического единства. Кроме того, украинский конфликт также стал вызовом для Европы, которая до сих пор не придерживается единой линии в отношении него.
Ранее эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", американист Андрей Кортунов в пресс-центре "Россия сегодня" заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности, которая проходила с 13 по 15 февраля, впервые обозначила внутренний раскол Атлантики как главный вызов своей безопасности, тем самым подчеркнув необратимость кризиса в отношениях Европы и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа готовится к ядерной войне против России и США
Вчера, 08:00
 
