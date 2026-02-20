https://ria.ru/20260220/evropa-2075817553.html
Европа не является равноправным партнером США, пишут швейцарские СМИ
Европа не является равноправным партнером США, пишут швейцарские СМИ - РИА Новости, 20.02.2026
Европа не является равноправным партнером США, пишут швейцарские СМИ
Европа не является равноправным партнером США и не станет им, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:08:00+03:00
2026-02-20T17:08:00+03:00
2026-02-20T17:12:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
андрей кортунов
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260220/evropa-2075506654.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_367b536f6e325a62df596b624a7103d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, дональд трамп, андрей кортунов, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Андрей Кортунов, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Европа не является равноправным партнером США, пишут швейцарские СМИ
NZZ: Европа не является равноправным партнером США и не станет им