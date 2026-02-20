Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек с Украины

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Один из агентов скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины, оговаривая, что "в основном это дешевый эскорт", выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

В письме от 10 октября 2012 года с темой "Киев" отправитель, имя которого скрыто, упоминает о некой женщине, связанной с модельными агентствами на Украине и готовой предоставить девушек для показа американскому финансисту.

"Что касается Киева … ниже один из ее электронных адресов, у которой около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве. Я только что с ней поговорил, она ждет звонка и покажет всех. Она также ждёт, чтобы мы с вами проверили (девушек) и обсудили будущее сотрудничество", - написал собеседник Эпштейну по электронной почте.

Что касается модельных агентств, то собеседник указал, что два хороших агентства в Киеве - это L-Models, владелец которого некий Стас, и еще одно, название которого в письме замазано.

"Другие агентства небольшие, но если тебе надо, я найду контакты, но в основном это дешевый эскорт", - пояснил собеседник Эпштейну.

В этой же переписке есть письмо от 29 сентября 2011 года на русском языке с темой "Юля". В письме 34 фотографии - на двух из них легко одетые девушки со скрытыми лицами. Другие снимки полностью скрыты для просмотра. В этом же письме содержится автоматическая реклама одной из украинских онлайн-площадок с русскоязычным слоганом: "Никогда не покупали в интернете? Лучшее место для покупки онлайн".

Неизвестный получатель письма переслал его Эпштейну с комментарием: "Мне она нравится".