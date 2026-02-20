СМИ: преемник Эпштейна согласился выплатить компенсацию его жертвам

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правопреемник скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить компенсации примерно 40 оставшимся жертвам насилия с его стороны на сумму до 35 миллионов долларов США, передает агентство Блумберг.
"Правопреемник Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования нерешенных судебных исков его жертв, которые еще не достигли соглашения", - пишет агентство.
Отмечается, что план урегулирования, который должен разрешить все оставшиеся претензии со стороны группы истцов, которая составляет не менее 40 женщин, еще должен быть утвержден судьей в Нью-Йорке.
Блумберг напоминает, что эта компенсация последует за выплатой 121 миллиона долларов 136 истцам в рамках Программы компенсации жертвам Эпштейна.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.