07:30 20.02.2026
СМИ: преемник Эпштейна согласился выплатить компенсацию его жертвам

Bloomberg: преемник Эпштейна согласился выплатить компенсацию его жертвам

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правопреемник скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить компенсации примерно 40 оставшимся жертвам насилия с его стороны на сумму до 35 миллионов долларов США, передает агентство Блумберг.
"Правопреемник Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить до 35 миллионов долларов для урегулирования нерешенных судебных исков его жертв, которые еще не достигли соглашения", - пишет агентство.
Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Хиллари Клинтон заявила, что ее муж не был близким другом Эпштейна
17 февраля, 19:06
Отмечается, что план урегулирования, который должен разрешить все оставшиеся претензии со стороны группы истцов, которая составляет не менее 40 женщин, еще должен быть утвержден судьей в Нью-Йорке.
Блумберг напоминает, что эта компенсация последует за выплатой 121 миллиона долларов 136 истцам в рамках Программы компенсации жертвам Эпштейна.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения
Вчера, 13:48
 
