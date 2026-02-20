В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости.

Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола несмотря на арест и лишение титулов.

"По поводу того, останется ли он в линии наследования: не думаю, что это так уж важно, потому что семь человек должны выбыть из очереди, чтобы он хоть как-то приблизился к этому. Но до исключения вполне может дойти, потому что, опять же, они проигрывают. На протяжении многих лет они лишали его всех привилегий и титулов, и на этом у них заканчиваются опции. Это последнее, что они могут отнять", - сказал Смит.

Согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования.

Как отмечается в брифинге на тему лишения титулов на сайте британского парламента от 4 февраля, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу.

В последний раз такой закон был принят в 1936 году. Тогда парламент исключил из линии наследования бывшего короля Эдуарда VIII и его потомков. Эдуард VIII пробыл королем с января 1936 года до своего отречения в декабре того же года. Отречение произошло из-за его желания выйти замуж за американку Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.

Ранее экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Эпштейном . Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.

Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.