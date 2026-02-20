В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости.
Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола несмотря на арест и лишение титулов.
"По поводу того, останется ли он в линии наследования: не думаю, что это так уж важно, потому что семь человек должны выбыть из очереди, чтобы он хоть как-то приблизился к этому. Но до исключения вполне может дойти, потому что, опять же, они проигрывают. На протяжении многих лет они лишали его всех привилегий и титулов, и на этом у них заканчиваются опции. Это последнее, что они могут отнять", - сказал Смит.
Согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования.
Как отмечается в брифинге на тему лишения титулов на сайте британского парламента от 4 февраля, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу.
В последний раз такой закон был принят в 1936 году. Тогда парламент исключил из линии наследования бывшего короля Эдуарда VIII и его потомков. Эдуард VIII пробыл королем с января 1936 года до своего отречения в декабре того же года. Отречение произошло из-за его желания выйти замуж за американку Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.
Ранее экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.