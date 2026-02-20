Рейтинг@Mail.ru
В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/endryu-2075808283.html
В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола
В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола - РИА Новости, 20.02.2026
В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола
Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:37:00+03:00
2026-02-20T16:37:00+03:00
в мире
великобритания
джеффри эпштейн
экс-принц эндрю
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465478_0:665:1889:1728_1920x0_80_0_0_7ed104b05e29e32d80c9b40c5463452d.jpg
https://ria.ru/20260219/endryu-2075582383.html
https://ria.ru/20260219/endryu-2075566526.html
https://ria.ru/20260220/foto-2075648093.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465478_0:496:1889:1913_1920x0_80_0_0_e6bed6fab1cb8ad8a95635d097f8d352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, экс-принц эндрю, карл iii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Экс-принц Эндрю, Карл III
В Британии предположили, что Эндрю могут исключить из наследников престола

Смит: экс-принца Эндрю могут исключить из наследников из-за связей с Эпштейном

© REUTERS / Toby MelvilleЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Toby Melville
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора могут исключить из линии наследников престола из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости.
Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола несмотря на арест и лишение титулов.
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Принц Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи
19 февраля, 18:46
"По поводу того, останется ли он в линии наследования: не думаю, что это так уж важно, потому что семь человек должны выбыть из очереди, чтобы он хоть как-то приблизился к этому. Но до исключения вполне может дойти, потому что, опять же, они проигрывают. На протяжении многих лет они лишали его всех привилегий и титулов, и на этом у них заканчиваются опции. Это последнее, что они могут отнять", - сказал Смит.
Согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования.
Как отмечается в брифинге на тему лишения титулов на сайте британского парламента от 4 февраля, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Принц Эндрю: за что задержали, связь с делом Эпштейна, биография
19 февраля, 18:30
В последний раз такой закон был принят в 1936 году. Тогда парламент исключил из линии наследования бывшего короля Эдуарда VIII и его потомков. Эдуард VIII пробыл королем с января 1936 года до своего отречения в декабре того же года. Отречение произошло из-за его желания выйти замуж за американку Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.
Ранее экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди
Вчера, 04:08
 
В миреВеликобританияДжеффри ЭпштейнЭкс-принц ЭндрюКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала