В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вряд ли попадет в тюрьму по обвинениям из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном наказании.

Ранее анализ британских законов РИА Новости показал, что экс-принц Эндрю в случае признания виновным из-за связей с Эпштейном может быть осужден на пожизненное заключение.

"Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению", - сказал Смит.

На брифинге с журналистами он также отметил, что полиция на данный момент расследует именно служебные злоупотребления, однако теперь, возможно, добавит в дело сообщения о сексуальных преступлениях.