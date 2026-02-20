https://ria.ru/20260220/endryu-2075766650.html
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму - РИА Новости, 20.02.2026
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму
Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вряд ли попадет в тюрьму по обвинениям из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:19:00+03:00
2026-02-20T14:19:00+03:00
2026-02-20T14:19:00+03:00
в мире
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465478_0:665:1889:1728_1920x0_80_0_0_7ed104b05e29e32d80c9b40c5463452d.jpg
https://ria.ru/20260220/foto-2075648093.html
https://ria.ru/20260220/tramp-2075633921.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075465478_0:496:1889:1913_1920x0_80_0_0_e6bed6fab1cb8ad8a95635d097f8d352.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму
Глава британских антимонархистов Смит: экс-принца Эндрю вряд ли посадят в тюрьму
ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вряд ли попадет в тюрьму по обвинениям из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном наказании.
Ранее анализ британских законов РИА Новости показал, что экс-принц Эндрю в случае признания виновным из-за связей с Эпштейном
может быть осужден на пожизненное заключение.
"Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению", - сказал Смит.
На брифинге с журналистами он также отметил, что полиция на данный момент расследует именно служебные злоупотребления, однако теперь, возможно, добавит в дело сообщения о сексуальных преступлениях.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.