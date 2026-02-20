Рейтинг@Mail.ru
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму - РИА Новости, 20.02.2026
14:19 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/endryu-2075766650.html
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму - РИА Новости, 20.02.2026
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму
Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вряд ли попадет в тюрьму по обвинениям из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:19:00+03:00
2026-02-20T14:19:00+03:00
в мире
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
великобритания
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
В Британии усомнились, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму

Глава британских антимонархистов Смит: экс-принца Эндрю вряд ли посадят в тюрьму

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вряд ли попадет в тюрьму по обвинениям из-за связей с Джеффри Эпштейном, заявил журналистам лидер главной антимонархической организации Великобритании Republic Грэм Смит, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном наказании.
Ранее анализ британских законов РИА Новости показал, что экс-принц Эндрю в случае признания виновным из-за связей с Эпштейном может быть осужден на пожизненное заключение.
Опубликовано фото экс-принца Эндрю, играющего мячом в виде женской груди
Вчера, 04:08
"Я считаю крайне маловероятным, что его приговорят к тюремному заключению", - сказал Смит.
На брифинге с журналистами он также отметил, что полиция на данный момент расследует именно служебные злоупотребления, однако теперь, возможно, добавит в дело сообщения о сексуальных преступлениях.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с Эпштейном. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.
Трамп назвал позором арест бывшего принца Эндрю
Вчера, 00:25
 
В миреВеликобританияДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
