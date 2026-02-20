Британская полиция продлила обыски по делу экс-принца Эндрю до понедельника

ЛОНДОН, 20 фев - РИА Новости. Британская полиция заявила, что продолжит обыски по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном до понедельника, передает телеканал Sky News.
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. После задержания полиция провела обыски по месту жительства Эндрю в доме Вуд-Фарм в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а также в загородной резиденции "Ройал-Лодж" на территории Виндзорского замка, где он жил до выселения на фоне скандала.
"Полиция подтвердила, что обыски в Беркшире продлятся до понедельника. Сотрудники полиции уже второй день находятся в Ройял-Лодж", - передает телеканал.
Тем временем обыски в Сандрингеме завершились еще в четверг.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.