"Уралвагонзавод" отправил в войска партию модернизированных БРЭМ-80

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня защитника Отечества передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Они усовершенствованы с учетом опыта применения в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в релизе.