В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в пятницу в 16.51 мск.

« "Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", — сообщил Гусев в Telegram-канале