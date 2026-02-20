Рейтинг@Mail.ru
Норвежский биатлонист стал победителем масс-старта на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:05 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/biatlon-2075816569.html
Норвежский биатлонист стал победителем масс-старта на Олимпиаде
Норвежский биатлонист стал победителем масс-старта на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Норвежский биатлонист стал победителем масс-старта на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал выиграл масс-старт на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T17:05:00+03:00
2026-02-20T17:05:00+03:00
биатлон
спорт
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260218/biatlon-2075278859.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стурла легрейд, зимние олимпийские игры 2026
Биатлон, Спорт, Стурла Легрейд, Зимние Олимпийские игры 2026
Норвежский биатлонист стал победителем масс-старта на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Дале-Шевдал стал победителем масс-старта на ОИ-2026

© AP Photo / Luca BrunoОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал выиграл масс-старт на Олимпиаде в Италии.
Норвежец преодолел 15 км за 39 минут 17,1 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (отставание - 10,5 секунды; 1 промах), третье - француз Кентен Фийон-Майе (+25,6; 4).
Лидировавший после второго огневого рубежа итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог завершить гонку из-за проблем со здоровьем.
Дале-Шевдалу 28 лет. Он впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль.
Игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Биатлонисты на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по биатлону - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Французские биатлонистки завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
18 февраля, 18:03
 
БиатлонСпортСтурла ЛегрейдЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала