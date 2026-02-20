https://ria.ru/20260220/biatlon-2075816569.html
Норвежский биатлонист стал победителем масс-старта на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал выиграл масс-старт на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 20.02.2026
биатлон
спорт
стурла легрейд
зимние олимпийские игры 2026
