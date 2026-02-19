Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, в какие регионы уйдет мощный московский снегопад
14:15 19.02.2026
Синоптик рассказал, в какие регионы уйдет мощный московский снегопад
Синоптик рассказал, в какие регионы уйдет мощный московский снегопад

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зона осадков южного циклона, который обрушился на Москву в четверг, постепенно уйдет из Центрального федерального округа (ЦФО) на север России, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Что касается охвата территорий этим (южным - ред.) циклоном: он поднимался с юга, сейчас максимальные осадки в ЦФО от Тулы до Ярославля. К вечеру зона наиболее интенсивных осадков сместится именно на север: Ярославль Углич, Рыбинск - туда. Что касается дальнейшего движения, то затем в южной половине ЦФО после 15.00 интенсивность осадков начнет ослабевать, ослабевать достаточно заметно, достаточно сильно. И к утру пятницы осадки в центре прекратятся. Что касается севера, то затем вся зона осадков сместится на Санкт-Петербург, на Петрозаводск, на Архангельск", - рассказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что на севере осадки не будут достигать той силы, которой они достигли в Москве, Подмосковье и в близлежащих областях.
"Там будет в основном умеренный и только очень локально сильный снег. Такова дальнейшая судьба этого нерядового цикла", - заключил Шувалов.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит весна
Общество Москва Россия Тула Снегопад в Москве
 
 
