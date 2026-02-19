Синоптик рассказал, в какие регионы уйдет мощный московский снегопад

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зона осадков южного циклона, который обрушился на Москву в четверг, постепенно уйдет из Центрального федерального округа (ЦФО) на север России, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Там будет в основном умеренный и только очень локально сильный снег. Такова дальнейшая судьба этого нерядового цикла", - заключил Шувалов.