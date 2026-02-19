Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, его выбрал почти каждый второй опрошенный, приводит Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, его выбрал почти каждый второй опрошенный, приводит "Газета.Ru" данные исследования центра FEEDBACK.

"Для большинства россиян День защитника Отечества прежде всего связан с исторической памятью и преемственностью подвига: 55% респондентов считают ключевым смыслом праздника сохранение памяти о героях разных эпох... Праздник чаще всего ассоциируется с действующей армией — этот образ называют 61% опрошенных. Также среди ключевых символов государственная символика — флаг, герб и гимн Российской Федерации (32%) и Красная звезда (21%)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, в целом, День защитника Отечества для респондентов связан с современными героями (111% суммарно) и военными личностями периода Российской империи (91% суммарно), а 3% опрошенных в свободных ответах связывают этот день с близкими, прошедшими войну.

"Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля — его выбрали 47% россиян. Популярны также оказались великий русский полководец Александр Суворов и действующие участники СВО", - добавляется в сообщении.

По результатам опроса, в Москве и области образ защитника чаще персонализирован и связан с ветеранами и военными, а в регионах он включает и гражданских специалистов. Кроме того, как показало исследование, в День защитника Отечества более половины россиян (58%), в первую очередь, поблагодарили бы участников СВО.

Добавляется, что практики поздравлений с 23 Февраля заметно различаются в зависимости от региона: в Москве и области поздравления чаще носят индивидуальный и адресный характер, а в регионах чаще воспринимаются как формальная традиция.

"Говоря о реальной поддержке защитников Отечества, респонденты отдают приоритет не символическим жестам, а системным мерам (129% суммарно), например, развитие государственной социальной поддержки (71%) и программы медицинской и психологической реабилитации после службы (58%). Также эффективными форматами помощи россияне считают сохранение исторической памяти (44%) и материальную помощь семьям защитников (39%)", - отмечается в сообщении.