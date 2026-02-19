Рейтинг@Mail.ru
Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zhukov-2075499020.html
Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование
Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование - РИА Новости, 19.02.2026
Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование
Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, его выбрал почти каждый второй опрошенный, приводит "Газета.Ru" данные исследования центра FEEDBACK. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:08:00+03:00
2026-02-19T15:08:00+03:00
москва
георгий жуков
александр суворов (полководец)
красная звезда
общество
великая отечественная война (1941-1945)
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93331/85/933318557_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8529bf75eb10dc3dce44d20632625e2e.jpg
https://ria.ru/20251025/odessa-2050351224.html
https://ria.ru/prazdniki/den-zaschitnika-otechestva/
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93331/85/933318557_212:0:2867:1991_1920x0_80_0_0_61ac33300758f07e271bb2e02372ac2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, георгий жуков, александр суворов (полководец), красная звезда, общество, великая отечественная война (1941-1945), день защитника отечества
Москва, Георгий Жуков, Александр Суворов (полководец), Красная звезда, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), День защитника Отечества
Маршал Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, показало исследование

"Газета.Ru": Жуков, Суворов и участники СВО возглавили рейтинг героев 23 Февраля

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Жуков
Маршал Советского Союза Жуков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Маршал Советского Союза Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля, его выбрал почти каждый второй опрошенный, приводит "Газета.Ru" данные исследования центра FEEDBACK.
"Для большинства россиян День защитника Отечества прежде всего связан с исторической памятью и преемственностью подвига: 55% респондентов считают ключевым смыслом праздника сохранение памяти о героях разных эпох... Праздник чаще всего ассоциируется с действующей армией — этот образ называют 61% опрошенных. Также среди ключевых символов государственная символика — флаг, герб и гимн Российской Федерации (32%) и Красная звезда (21%)", - говорится в сообщении.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Операция "Маскарад": неожиданный ход Маршала Победы в Одессе
25 октября 2025, 08:40
Подчеркивается, что, в целом, День защитника Отечества для респондентов связан с современными героями (111% суммарно) и военными личностями периода Российской империи (91% суммарно), а 3% опрошенных в свободных ответах связывают этот день с близкими, прошедшими войну.
"Маршал Георгий Жуков возглавил рейтинг героев 23 Февраля — его выбрали 47% россиян. Популярны также оказались великий русский полководец Александр Суворов и действующие участники СВО", - добавляется в сообщении.
По результатам опроса, в Москве и области образ защитника чаще персонализирован и связан с ветеранами и военными, а в регионах он включает и гражданских специалистов. Кроме того, как показало исследование, в День защитника Отечества более половины россиян (58%), в первую очередь, поблагодарили бы участников СВО.
Добавляется, что практики поздравлений с 23 Февраля заметно различаются в зависимости от региона: в Москве и области поздравления чаще носят индивидуальный и адресный характер, а в регионах чаще воспринимаются как формальная традиция.
"Говоря о реальной поддержке защитников Отечества, респонденты отдают приоритет не символическим жестам, а системным мерам (129% суммарно), например, развитие государственной социальной поддержки (71%) и программы медицинской и психологической реабилитации после службы (58%). Также эффективными форматами помощи россияне считают сохранение исторической памяти (44%) и материальную помощь семьям защитников (39%)", - отмечается в сообщении.
Подходы к обсуждению праздника в системе образования также различаются: в столичном регионе разговор о 23 Февраля чаще связывают с темами патриотизма, передачи ценностей и роли мужчины в семье, а в регионах акцент делается на историю возникновения праздника и достижений страны в разных сферах.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
День защитника Отечества (23 февраля): история, значение и традиции
24 февраля 2025, 12:26
 
МоскваГеоргий ЖуковАлександр Суворов (полководец)Красная звездаОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)День защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала