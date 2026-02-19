МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает слушать исторические лекции от Владимира Путина ради завершения конфликта на Украине, назвав их чушью.
«
"В это можно поверить, иначе Зеленский вспоминал бы встречи в Стамбуле в 2022 году в историческом контексте. Он просто не должен был позволять НАТО блокировать мирные переговоры почти четыре года назад. Борис Джонсон лично присутствовал на них от имени альянса. Он не принес мира, а совсем наоборот. Теперь Зеленский должен осознать, что просчитался, и сейчас правила устанавливает Россия", — написал Franz O.
"Конечно, история для Украины — это мусор", — пожаловался Ulrich P.
"Зеленский раскрыл себя как оппортунист и марионетка!" — отметил Karl-Heinz S.
«
"Зеленский подчеркнул, что ему "не нужна историческая чепуха, чтобы положить конец этой войне". Все, что ему нужно, — это больше наших налогов", — подытожил Frank H.
Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".