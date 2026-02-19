Рейтинг@Mail.ru
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии - РИА Новости, 19.02.2026
15:42 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/zelenskiy-2075508126.html
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии - РИА Новости, 19.02.2026
Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии
Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает слушать исторические лекции от Владимира Путина ради завершения... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:42:00+03:00
2026-02-19T15:42:00+03:00
в мире
украина
москва
германия
владимир путин
владимир зеленский
нато
мирный план сша по украине
в мире, украина, москва, германия, владимир путин, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине, борис джонсон
В мире, Украина, Москва, Германия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине, Борис Джонсон

Дерзкое заявление Зеленского в адрес Путина вызвало возмущение в Германии

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он не желает слушать исторические лекции от Владимира Путина ради завершения конфликта на Украине, назвав их чушью.
«
"В это можно поверить, иначе Зеленский вспоминал бы встречи в Стамбуле в 2022 году в историческом контексте. Он просто не должен был позволять НАТО блокировать мирные переговоры почти четыре года назад. Борис Джонсон лично присутствовал на них от имени альянса. Он не принес мира, а совсем наоборот. Теперь Зеленский должен осознать, что просчитался, и сейчас правила устанавливает Россия", — написал Franz O.
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
Вчера, 13:44
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
Вчера, 13:44
"Конечно, история для Украины — это мусор", — пожаловался Ulrich P.
"Зеленский раскрыл себя как оппортунист и марионетка!" — отметил Karl-Heinz S.
«
"Зеленский подчеркнул, что ему "не нужна историческая чепуха, чтобы положить конец этой войне". Все, что ему нужно, — это больше наших налогов", — подытожил Frank H.
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 11:10
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 11:10
На прошлой неделе в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.
Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
Вчера, 10:23
Зеленский устроил истерику в разгар переговоров в Женеве
Вчера, 10:23
 
