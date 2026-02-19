Стали известны детали задержания участника террористической ячейки в Чите

Рейтинг@Mail.ru
09:02 19.02.2026 (обновлено: 10:27 19.02.2026)
Законспирированную террористическую ячейку выявили в исправительной колонии №7 в Забайкальском крае, ее организаторы и участники были задержаны в нескольких... РИА Новости, 19.02.2026
2026
происшествия, россия, забайкальский край, республика дагестан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Республика Дагестан, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В исправительной колонии в Забайкалье выявили террористическую ячейку

© Следком75Силовики задержали законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Законспирированную террористическую ячейку выявили в исправительной колонии №7 в Забайкальском крае, ее организаторы и участники были задержаны в нескольких регионах России, сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.
"Группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создала ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации с целью пропаганды ее идеологии", - рассказали в пресс-бюро.
В ведомстве отметили, что сотрудники ФСИН и ФСБ РФ пресекли деятельность семи членов законспирированной ячейки, в результате оперативно-розыскных мероприятий ее организаторы и основные участники были задержаны в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском крае, а также в Волгоградской области.
Как позже РИА Новости рассказали в правоохранительных органах региона, один из участников ячейки не успел пройти и десяти метров, как был задержан.
"Одного из участников ячейки задержали через десять секунд после его освобождения из колонии в Чите", - сообщил собеседник агентства.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Террористы ИГ* увеличивают масштабы вербовки в интернете, заявил эксперт
16 февраля, 15:43
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайРеспублика ДагестанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
