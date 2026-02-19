Стали известны детали задержания участника террористической ячейки в Чите

Силовики задержали законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Законспирированную террористическую ячейку выявили в исправительной колонии №7 в Забайкальском крае, ее организаторы и участники были задержаны в нескольких регионах России, сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.

« "Группа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Забайкальскому краю, создала ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации с целью пропаганды ее идеологии", - рассказали в пресс-бюро.

Как позже РИА Новости рассказали в правоохранительных органах региона, один из участников ячейки не успел пройти и десяти метров, как был задержан.