В Забайкалье разгромили террористическую ячейку

08:57 19.02.2026 (обновлено: 12:48 19.02.2026)
В одной из исправительных колоний Забайкальского края разгромили террористическую ячейку, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в ФСБ. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
забайкальский край
республика дагестан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки в исправительной колонии в Забайкалье
Силовики разгромили законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края, семеро задержаны, сообщили РИА Новости в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и ФСИН России пресечена противоправная деятельность семи членов законспирированной террористической ячейки, действовавшей в одной из исправительных колоний Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Задержание организаторов и участников террористического сообщества в Забайкальском крае
Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников террористического сообщества в Забайкальском крае. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении семерых осужденных, пятеро из которых ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории региона, а двое продолжают находиться в исправительных учреждениях. Они подозреваются в совершении преступления. По версии следствия, фигуранты, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, создали террористическое сообщество. Его целями являлись пропаганда и оправдание терроризма, поддержка деятельности запрещенных в России террористических организаций, а также подготовка к совершению преступлений указанной направленности.
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Республика Дагестан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В одной из исправительных колоний Забайкальского края разгромили террористическую ячейку, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в ФСБ.
"Ячейка создана в интересах запрещенной в России международной террористической организации с целью сбора средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности", — говорится в заявлении.
Сотрудники ФСИН и ФСБ задержали организаторов и основных участников группировки на территории Дагестана, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях.
Как уточнили в СК, пять человек заключили под стражу, еще двое продолжают отбывать наказание в исправительных колониях. В местах жительства фигурантов прошли обыски, у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны.
Возбуждено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и участии в нем, а также о содействии терроризму.
Стали известны детали задержания участника террористической ячейки в Чите
