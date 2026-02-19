В Забайкалье разгромили террористическую ячейку

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В одной из исправительных колоний Забайкальского края разгромили террористическую ячейку, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в ФСБ.

"Ячейка создана в интересах запрещенной в России международной террористической организации с целью сбора средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности", — говорится в заявлении.

Сотрудники ФСИН и ФСБ задержали организаторов и основных участников группировки на территории Дагестана, Волгоградской области, а также в Забайкальском и Краснодарском краях

Как уточнили в СК, пять человек заключили под стражу, еще двое продолжают отбывать наказание в исправительных колониях. В местах жительства фигурантов прошли обыски, у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны.