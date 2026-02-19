https://ria.ru/20260219/zabajkale-2075379809.html
В Забайкалье разгромили террористическую ячейку
В Забайкалье разгромили террористическую ячейку - РИА Новости, 19.02.2026
В Забайкалье разгромили террористическую ячейку
В одной из исправительных колоний Забайкальского края разгромили террористическую ячейку, задержаны семь человек, сообщили РИА Новости в ФСБ. РИА Новости, 19.02.2026
Сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки в исправительной колонии в Забайкалье
Силовики разгромили законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края, семеро задержаны, сообщили РИА Новости в ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СК России и ФСИН России пресечена противоправная деятельность семи членов законспирированной террористической ячейки, действовавшей в одной из исправительных колоний Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Задержание организаторов и участников террористического сообщества в Забайкальском крае
Возбуждено уголовное дело в отношении организаторов и участников террористического сообщества в Забайкальском крае. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении семерых осужденных, пятеро из которых ранее отбывали наказание в одной из колоний на территории региона, а двое продолжают находиться в исправительных учреждениях. Они подозреваются в совершении преступления. По версии следствия, фигуранты, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, создали террористическое сообщество. Его целями являлись пропаганда и оправдание терроризма, поддержка деятельности запрещенных в России террористических организаций, а также подготовка к совершению преступлений указанной направленности.
В Забайкалье разгромили террористическую ячейку
