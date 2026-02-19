Медведев рассказал о перспективах развития ВСМ в России

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. ВСМ в России составят реальную конкуренцию другим видам перевозок, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Одна из сотрудниц предприятия спросила его, когда подобные скоростные железнодорожные трассы свяжут Урал и Москву, отметив, что работники предприятия строят такие поезда и мечтают, что они придут и к ним.
«
"Это хорошая и правильная мечта... Это на самом деле, конечно, такая прямая и очевидная конкуренция воздушным перевозкам", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Он добавил, что такой проект есть, однако он недешевый, необходимо все просчитать. Зампред Совбеза при этом назвал китайских партнеров примером для России в деле создания высокоскоростных железнодорожных магистралей.
"У них страна, мягко говоря, нафарширована такого рода возможностями. Это недешевое дело, скажем прямо. Но с другой стороны, это очень удобно, это реальная конкуренция другим перевозкам. Но при понимании того, что наша страна больше, чем Китай по территории. Но тем не менее я считаю, что здесь для вас огромное будущее, поскольку в нашей стране все-таки поезда любят", - добавил Медведев.
Алиханов рассказал о планах по передаче поездов ВСМ на сертификацию
11 февраля, 10:56