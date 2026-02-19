Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде задержали восемь рейсов из-за снегопада в Москве
09:48 19.02.2026
В Волгограде задержали восемь рейсов из-за снегопада в Москве
В Волгограде задержали восемь рейсов из-за снегопада в Москве
волгоград
москва
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
снегопад в москве
волгоград
москва
волгоград, москва, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
Волгоград, Москва, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве
В Волгограде задержали восемь рейсов из-за снегопада в Москве

В аэропорту Волгограда задержали восемь рейсов из-за снегопада в Москве

Пассажир в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 фев – РИА Новости. Восемь рейсов – пять на вылет в столицу и три в обратном направлении - задержаны в аэропорту Волгограда из-за снегопада в Москве, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
"Незначительные задержки наблюдаются в связи с поздним прибытием из аэропорта вылета", - уточнили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.
В четверг Росавиация сообщала, что накануне аэропорт "Шереметьево" с учетом опыта предыдущей работы в условиях аномального снегопада принял решение сократить число взлет-посадочных операций: до 25 - в период с 07.00 до 23.59 мск четверга, до 18 - с 00.00 до 04.59 мск пятницы. С вечера среды авиакомпании, летающие в "Шереметьево", информируют пассажиров о временных изменениях в расписании своих полетов.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы из-за снегопада
ВолгоградМоскваШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Снегопад в Москве
 
 
