В Волгограде задержали восемь рейсов из-за снегопада в Москве
Восемь рейсов – пять на вылет в столицу и три в обратном направлении - задержаны в аэропорту Волгограда из-за снегопада в Москве, следует из информации... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:48:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
волгоград, москва, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве
