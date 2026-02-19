https://ria.ru/20260219/veb-2075504565.html
ВЭБ: Россия имеет все шансы стать чистым экспортером беспилотников
ВЭБ: Россия имеет все шансы стать чистым экспортером беспилотников - РИА Новости, 19.02.2026
ВЭБ: Россия имеет все шансы стать чистым экспортером беспилотников
Россия очень активно развивает беспилотные технологии и имеет все шансы стать чистым экспортером в этой сфере, заявил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия очень активно развивает беспилотные технологии и имеет все шансы стать чистым экспортером в этой сфере, заявил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.
"Мы верим, что Россия имеет все шансы стать одним из мировых лидеров в области применения беспилотных систем и стать нетто-экспортером в этом бизнесе точно", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
Цехомский отметил, что сейчас происходит огромное развитие данного сектора в регионах России, растет гражданское применение БПЛА - в сельском хозяйстве, в мониторинге стройки, появляются логистические операторы. "Очень активно идет развитие систем беспилотной добычи полезных ископаемых, так называемый беспилотный карьер", - добавил он.
Первый зампред ВЭБ также указал, что сейчас у госкорпорации на финальной стадии согласования находится несколько проектов в области беспилотных летательных аппаратов.