ВЭБ: Россия имеет все шансы стать чистым экспортером беспилотников

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия очень активно развивает беспилотные технологии и имеет все шансы стать чистым экспортером в этой сфере, заявил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.

"Мы верим, что Россия имеет все шансы стать одним из мировых лидеров в области применения беспилотных систем и стать нетто-экспортером в этом бизнесе точно", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Цехомский отметил, что сейчас происходит огромное развитие данного сектора в регионах России, растет гражданское применение БПЛА - в сельском хозяйстве, в мониторинге стройки, появляются логистические операторы. "Очень активно идет развитие систем беспилотной добычи полезных ископаемых, так называемый беспилотный карьер", - добавил он.