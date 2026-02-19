Рейтинг@Mail.ru
Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075378762.html
Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей
Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей - РИА Новости, 19.02.2026
Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей
Майор из Днепропетровской области Украины организовал схему побега военных из местных воинских частей, сообщило государственное бюро расследований (ГБР)... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:44:00+03:00
2026-02-19T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
европа
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
https://ria.ru/20260219/vsu-2075368953.html
https://ria.ru/20260212/vsu-2074028275.html
украина
днепропетровская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Европа, Вооруженные силы Украины
Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей

ГБР Украины: майор из Днепропетровской области организовывал побеги военных

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Майор из Днепропетровской области Украины организовал схему побега военных из местных воинских частей, сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"К своей деятельности он привлек двух сообщников, которые отвечали за финансовые расчеты и транспортировку "клиентов"… Предлагали полный пакет услуг: инструктаж, мероприятия по конспирации, перемещение по территории Украины, дальнейшую организацию выезда в страны Европы, а также разъяснения, как оформить статус беженца за рубежом", - говорится в сообщении ГБР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора
Вчера, 05:15
В частности, подозреваемые организовали побег военнослужащему из части Каменского района Днепропетровской области. Эта услуга обошлась ему в 14 тысяч долларов. Участник группы забрал военного из части и доставил в Днепропетровск, где тот передал первые 7 тысяч долларов. Остальное он должен был отдать перед пересечением границы, но схема была раскрыта.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Боевики ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
12 февраля, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала