Майор ВСУ организовал схему побега из воинских частей

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Майор из Днепропетровской области Украины организовал схему побега военных из местных воинских частей, сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"К своей деятельности он привлек двух сообщников, которые отвечали за финансовые расчеты и транспортировку "клиентов"… Предлагали полный пакет услуг: инструктаж, мероприятия по конспирации, перемещение по территории Украины, дальнейшую организацию выезда в страны Европы, а также разъяснения, как оформить статус беженца за рубежом", - говорится в сообщении ГБР.
В частности, подозреваемые организовали побег военнослужащему из части Каменского района Днепропетровской области. Эта услуга обошлась ему в 14 тысяч долларов. Участник группы забрал военного из части и доставил в Днепропетровск, где тот передал первые 7 тысяч долларов. Остальное он должен был отдать перед пересечением границы, но схема была раскрыта.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
12 февраля, 21:09