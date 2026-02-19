Дорожный патруль ЦОДД в Москве вытащил из снега около 250 автомобилей

«

"Тридцать шесть экипажей дорожного патруля ЦОДД за день вытянули порядка 250 автомобилей. Когда в городе идут сверхинтенсивные осадки, даже одна застрявшая машина может создать серьезный затор. Чтобы движение не останавливалось, экипажи дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме и помогают тем, кто не может самостоятельно выбраться из снега", - говорится в сообщении.