07:53 19.02.2026 (обновлено: 09:16 19.02.2026)
Синоптик рассказал о снежном циклоне, пришедшем в Москву
Снежный циклон "Валли" пришел в Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2026
москва, днепропетровская область, украина, михаил леус
Москва, Днепропетровская область, Украина, Михаил Леус
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории парка Победы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории парка Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снежный циклон "Валли" пришел в Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Снежный циклон пришел в столицу. Как и ожидалось, минувшей ночью активный южный циклон начал свое ненастное влияние на погоду столичного региона. К настоящему моменту циклонический вихрь вышел своим центром в районы Днепропетровской области Украины и продолжает движение на север. Через час-два после полуночи снег закружил в южных районах Подмосковья, в два-три часа первые снежинки упали в Новой Москве, а в четыре-пять часов утра "Валли", а именно такое имя дали ему европейские метеорологи, уже засыпал снегом центральные районы столицы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
К 06.00 снег начал идти и на севере области, добавил синоптик.
Он отметил, что даже первые данные о выпавших осадках в столичном регионе подтверждают активность циклона. За несколько часов он уже высыпал на область, преимущественно в ее южной половине до трех-пяти миллиметров осадков, а метеостанция в Горках Ленинских уже отметила сильный снег – там выпало, в пересчете на воду, 10 миллиметров небесной влаги.
"Подтверждают сильные осадки и данные фактической погоды – метеостанции фиксируют ухудшение видимости до 600-1000 метров. Вместе со снегом начал усиливаться ветер – его скорость в порывах уже достигает 12-14 метров в секунду", - подчеркнул Леус.
Он уточнил, что по мере своего продвижения на север циклон будет усиливать влияние на погоду региона, о чем говорят данные метеонаблюдений в более южных регионах Центрального федерального округа. Минувшие 12 часов принесли в Брянскую область 15 миллиметров осадков, а в Курской и Орловской областях выпало до 23 миллиметров небесной влаги, что составляет 56-58% от месячной нормы соответственно.
"Напомним, что пик снежного ненастья в столичном регионе придется на период с 9-10 до 16-17 часов, после чего снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру пятницы", - добавил синоптик.
Москва
Днепропетровская область
Украина
Михаил Леус
 
 
