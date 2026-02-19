Синоптик рассказал о снежном циклоне, пришедшем в Москву

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снежный циклон "Валли" пришел в Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Снежный циклон пришел в столицу. Как и ожидалось, минувшей ночью активный южный циклон начал свое ненастное влияние на погоду столичного региона. К настоящему моменту циклонический вихрь вышел своим центром в районы Днепропетровской области Украины и продолжает движение на север. Через час-два после полуночи снег закружил в южных районах Подмосковья , в два-три часа первые снежинки упали в Новой Москве , а в четыре-пять часов утра "Валли", а именно такое имя дали ему европейские метеорологи, уже засыпал снегом центральные районы столицы", - написал Леус в своем Telegram-канале

К 06.00 снег начал идти и на севере области, добавил синоптик.

Он отметил, что даже первые данные о выпавших осадках в столичном регионе подтверждают активность циклона. За несколько часов он уже высыпал на область, преимущественно в ее южной половине до трех-пяти миллиметров осадков, а метеостанция в Горках Ленинских уже отметила сильный снег – там выпало, в пересчете на воду, 10 миллиметров небесной влаги.

"Подтверждают сильные осадки и данные фактической погоды – метеостанции фиксируют ухудшение видимости до 600-1000 метров. Вместе со снегом начал усиливаться ветер – его скорость в порывах уже достигает 12-14 метров в секунду", - подчеркнул Леус.

Он уточнил, что по мере своего продвижения на север циклон будет усиливать влияние на погоду региона, о чем говорят данные метеонаблюдений в более южных регионах Центрального федерального округа. Минувшие 12 часов принесли в Брянскую область 15 миллиметров осадков, а в Курской и Орловской областях выпало до 23 миллиметров небесной влаги, что составляет 56-58% от месячной нормы соответственно.