Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 350 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины...
2026-02-19T12:28:00+03:00
2026-02-19T12:28:00+03:00
2026-02-19T12:32:00+03:00
россия
сергеевка
днепропетровская область
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
