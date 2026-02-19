Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 19.02.2026 (обновлено: 12:32 19.02.2026)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 350 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины... РИА Новости, 19.02.2026
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ потеряли до 350 военных в зоне действия "Центра"

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 350 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское Донецкой народной республики, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
