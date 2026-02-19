Рейтинг@Mail.ru
Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек
Русская тройка
 
10:00 19.02.2026
Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек
Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек
Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек
Большим праздничным заездом, концертом, угощениями, играми и народными гуляниями отметят Масленицу на фестивале "Тройка Фест" 22 февраля. РИА Новости, 19.02.2026
русская тройка
русская тройка
ленинградская область
празднование масленицы
россия
Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек

Фестиваль "Тройка Фест" пройдет 22 февраля в Ленинградской области

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.Большим праздничным заездом, концертом, угощениями, играми и народными гуляниями отметят Масленицу на фестивале "Тройка Фест" 22 февраля.
Местом проведения масштабного праздника станет конноспортивный комплекс "Приор", расположенный в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Пятьдесят оттенков любви: к тройке лошадей, к зиме и к России
7 февраля, 08:00
Организаторы фестиваля "Тройка Фест" – логистическая группа "Адмирал", администрация Всеволожского района Ленинградской области, фонд "МИР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке КСК "Приор" - организуют парковку и бесплатный шаттл от станции метро "Девяткино".
Сбор гостей – с 11:00. Начало праздничных мероприятий – в 12:00. Гости в народных, исторических и казачьих костюмах получат бесплатный безалкогольный сбитень.
Гвоздем фестиваля станет призовая резвая езда русских троек по заснеженной трассе длиной 800 метров. В соревнованиях примут участие восемь экипажей из пяти регионов РФ (Москва, Владимирская, Вологодская, Костромская и Архангельская области).
Гостей "Тройка Фест" ожидает ярмарка экологичных фермерских продуктов, мастер-классы на "Кузнечной поляне", "Горячий мясной двор" и блинные дворики. Для детей оборудована детская зона со снежной крепостью и мини-горками.
Также гостей ожидают выступления народных коллективов, фолк-рок-групп и казачьих ансамблей.
Для ветеранов СВО и маломобильных гостей оборудована социальная зона с хорошим обзором, теплым подиумом и помощью волонтеров.
Праздник Русской тройки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Русская тройка: об особенностях национального вида спорта
13 февраля, 09:30
 
Русская тройка
Ленинградская область
Празднование Масленицы
Россия
 
 
