Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек
19.02.2026
Ленинградская область встретит Масленицу праздничным заездом русских троек
Большим праздничным заездом, концертом, угощениями, играми и народными гуляниями отметят Масленицу на фестивале "Тройка Фест" 22 февраля. РИА Новости, 19.02.2026
Фестиваль "Тройка Фест" пройдет 22 февраля в Ленинградской области
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.Большим праздничным заездом, концертом, угощениями, играми и народными гуляниями отметят Масленицу на фестивале "Тройка Фест" 22 февраля.
Местом проведения масштабного праздника станет конноспортивный комплекс "Приор", расположенный в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области.
Организаторы фестиваля "Тройка Фест" – логистическая группа "Адмирал", администрация Всеволожского района Ленинградской области, фонд "МИР" ("Мастера и ремесленники") при партнерской поддержке КСК "Приор" - организуют парковку и бесплатный шаттл от станции метро "Девяткино".
Сбор гостей – с 11:00. Начало праздничных мероприятий – в 12:00. Гости в народных, исторических и казачьих костюмах получат бесплатный безалкогольный сбитень.
Гвоздем фестиваля станет призовая резвая езда русских троек по заснеженной трассе длиной 800 метров. В соревнованиях примут участие восемь экипажей из пяти регионов РФ (Москва, Владимирская, Вологодская, Костромская и Архангельская области).
Гостей "Тройка Фест" ожидает ярмарка экологичных фермерских продуктов, мастер-классы на "Кузнечной поляне", "Горячий мясной двор" и блинные дворики. Для детей оборудована детская зона со снежной крепостью и мини-горками.
Также гостей ожидают выступления народных коллективов, фолк-рок-групп и казачьих ансамблей.
Для ветеранов СВО и маломобильных гостей оборудована социальная зона с хорошим обзором, теплым подиумом и помощью волонтеров.