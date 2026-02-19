Рейтинг@Mail.ru
18:07 19.02.2026 (обновлено: 18:30 19.02.2026)
Трамп назвал президента Узбекистана своим другом
Трамп назвал президента Узбекистана своим другом
Президент США Дональд Трамп назвал президента Узбекистана Шавката Мирзиеева своим другом, но пожаловался, что у него "одна из самых тяжелых фамилий в истории". РИА Новости, 19.02.2026
Трамп назвал президента Узбекистана своим другом

Трамп назвал фамилию Мирзиеева одной из самых тяжелых в истории

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время саммита "Совета мира" в Вашингтоне. 19 февраля 2026
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время саммита Совета мира в Вашингтоне. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время саммита "Совета мира" в Вашингтоне. 19 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал президента Узбекистана Шавката Мирзиеева своим другом, но пожаловался, что у него "одна из самых тяжелых фамилий в истории".
"Президент Узбекистана Мирзиеев, где он, он здесь, он мой друг, у которого одна из самых сложных фамилий в истории, но это ничего. Это не важно", - сказал Трамп в ходе первого заседания Совета мира.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
