Трамп назвал президента Узбекистана своим другом
Трамп назвал президента Узбекистана своим другом - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп назвал президента Узбекистана своим другом
Президент США Дональд Трамп назвал президента Узбекистана Шавката Мирзиеева своим другом, но пожаловался, что у него "одна из самых тяжелых фамилий в истории".
2026-02-19
2026-02-19T18:07:00+03:00
2026-02-19T18:30:00+03:00
Трамп назвал президента Узбекистана своим другом
Трамп назвал фамилию Мирзиеева одной из самых тяжелых в истории