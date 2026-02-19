Рейтинг@Mail.ru
18:02 19.02.2026 (обновлено: 18:06 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/tramp-2075558064.html
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.02.2026
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным

Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
"У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным", - заявил он в ходе своей речи на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне.
Он также отметил свои очень хорошие отношения в лидером КНР Си Цзиньпином и напомнил про свой визит в Китай в апреле.
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
