https://ria.ru/20260219/tramp-2075558064.html
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным - РИА Новости, 19.02.2026
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что у него очень хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:02:00+03:00
2026-02-19T18:02:00+03:00
2026-02-19T18:06:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075445119.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Путиным