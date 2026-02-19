Рейтинг@Mail.ru
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков
17:31 19.02.2026
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков
Президент США Дональд Трамп не уважает политиков стран Евросоюза за то, что они проводят порочную политику во многих сферах, считает член конституционного... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:31:00+03:00
2026-02-19T17:31:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков

Алексей Пушков
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не уважает политиков стран Евросоюза за то, что они проводят порочную политику во многих сферах, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале сенатор отметил, что когда Трампа спросили, почему он неуважительно относится к политикам Европы, американский лидер ответил, что "это не так, однако они должны изменить свое поведение - от миграции до зеленой энергетики".
"Иными словами, Трамп косвенно подтвердил, что не уважает евроруководителей, поскольку они упорно проводят порочную политику, которая приведет к "плохим вещам". Так за что же их уважать? В логике ему не откажешь", - констатировал Пушков.
