https://ria.ru/20260219/tramp-2075547521.html
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков - РИА Новости, 19.02.2026
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков
Президент США Дональд Трамп не уважает политиков стран Евросоюза за то, что они проводят порочную политику во многих сферах, считает член конституционного... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:31:00+03:00
2026-02-19T17:31:00+03:00
2026-02-19T17:31:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
https://ria.ru/20260219/kastro-2075341825.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков объяснил, за что Трамп не уважает европейских политиков
Пушков: Трамп не уважает европейских чиновников за порочную политику