Торговля США и Китая в 2025 году сократилась на треть

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Торговля США и Китая по итогам всего 2025 года сократилась почти на треть, по сравнению с предыдущим годом, до 414,7 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.

Поставки товаров из КНР США в 2025 году просели на 30% - до 308,4 миллиарда долларов. Американский экспорт при этом снизился на 26% - до 106,3 миллиарда долларов. Торговый дефицит уменьшился на треть - до 202,1 миллиарда долларов.

Что касается месячной динамики, то в декабре американцы вновь начали наращивать импорт товаров из Поднебесной - на 0,7%, до 20,95 миллиарда долларов. В июне прошлого года импорт достигал минимальных за 16 лет 18,95 миллиарда долларов.

Экспорт из Штатов в Китай в декабре 2025 года также вырос - на 19,7%, до 8,4 миллиарда долларов. При этом торговый дефицит продолжил сокращение: до 12,7 миллиарда долларов с 13,9 миллиарда в ноябре.

Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.