Торговля США и Китая в 2025 году сократилась на треть

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Торговля США и Китая по итогам всего 2025 года сократилась почти на треть, по сравнению с предыдущим годом, до 414,7 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.
"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США
17 февраля, 08:00
Что касается месячной динамики, то в декабре американцы вновь начали наращивать импорт товаров из Поднебесной - на 0,7%, до 20,95 миллиарда долларов. В июне прошлого года импорт достигал минимальных за 16 лет 18,95 миллиарда долларов.
Экспорт из Штатов в Китай в декабре 2025 года также вырос - на 19,7%, до 8,4 миллиарда долларов. При этом торговый дефицит продолжил сокращение: до 12,7 миллиарда долларов с 13,9 миллиарда в ноябре.
Торговая напряженность между США и Китаем разгорелась после того, как в феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В конце весны - начале лета 2025 года стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
В конце октября глава КНР Си Цзиньпин и президент США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
"Потери будут огромные". США признали, в чем отстают от Китая
18 февраля, 08:00