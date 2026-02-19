Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:26 19.02.2026
В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи
В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи - РИА Новости, 19.02.2026
В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи
Прокуратура в Татарстане проводит проверки коммунальных служб, управляющих компаний, собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи,... РИА Новости, 19.02.2026
республика татарстан
рустам минниханов
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
Новости
ru-RU
рустам минниханов, зеленодольск, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Зеленодольск, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи

Прокуратура в Татарстане проверяет службы, отвечающие за уборку снега и наледи

© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в КазаниТабличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в Казани
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура в Татарстане проводит проверки коммунальных служб, управляющих компаний, собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи, после обрушения крыши распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске, уже возбуждено более 40 административных дел, сообщает надзорное ведомство.
В среду утром произошло обрушение кровли складского помещения распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске на площади более 500 квадратных метров. В результате пострадала женщина, она была госпитализирована. Предварительная причина происшествия - снеговая нагрузка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
Глава Татарстана Рустам Минниханов после происшествия поручил усилить контроль за содержанием крыш, на которые в результате прошедших в республике обильных снегопадов многократно возросла нагрузка.
"По поручению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова районные и городские прокуроры проводят проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи", - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, возбуждено уже свыше 40 административных дел, внесено 280 представлений, 82 руководителям организаций и органов местного самоуправления объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Действиям виновных должностных лиц будет дана строгая правовая оценка.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановЗеленодольскРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Версия 2023.1 Beta
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
