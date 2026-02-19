© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в Казани Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани

В Татарстане проводят проверки служб, отвечающих за уборку снега и наледи

КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура в Татарстане проводит проверки коммунальных служб, управляющих компаний, собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи, после обрушения крыши распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске, уже возбуждено более 40 административных дел, сообщает надзорное ведомство.

В среду утром произошло обрушение кровли складского помещения распределительного центра "Магнит" в Зеленодольске на площади более 500 квадратных метров. В результате пострадала женщина, она была госпитализирована. Предварительная причина происшествия - снеговая нагрузка. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Глава Татарстана Рустам Минниханов после происшествия поручил усилить контроль за содержанием крыш, на которые в результате прошедших в республике обильных снегопадов многократно возросла нагрузка.

"По поручению прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова районные и городские прокуроры проводят проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, возбуждено уже свыше 40 административных дел, внесено 280 представлений, 82 руководителям организаций и органов местного самоуправления объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.