СВО будет доведена до конца, заявил Медведев

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается и будет доведена до конца, заявил в четверг зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".