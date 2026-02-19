https://ria.ru/20260219/svo-2075483002.html
СВО будет доведена до конца, заявил Медведев
СВО будет доведена до конца, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
СВО будет доведена до конца, заявил Медведев
Специальная военная операция продолжается и будет доведена до конца, заявил в четверг зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:24:00+03:00
2026-02-19T14:24:00+03:00
2026-02-19T14:48:00+03:00
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
россия
верхняя пышма
свердловская область
единая россия
уральские локомотивы
в мире
россия
верхняя пышма
свердловская область
СВО будет доведена до конца, заявил Медведев
