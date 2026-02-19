Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 19.02.2026 (обновлено: 14:48 19.02.2026)
СВО будет доведена до конца, заявил Медведев
Специальная военная операция продолжается и будет доведена до конца, заявил в четверг зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 19.02.2026
СВО будет доведена до конца, заявил Медведев

© РИА Новости / Станислав Красильников
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается и будет доведена до конца, заявил в четверг зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
"Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Медведев: если рядом с России будет страна НАТО, угроза будет постоянной
Вчера, 14:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияВерхняя ПышмаСвердловская областьЕдиная РоссияУральские локомотивыВ мире
 
 
