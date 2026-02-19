Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил ходатайство ГП об отказе от иска по заводам на Кубани
14:59 19.02.2026 (обновлено: 19:35 19.02.2026)
Суд удовлетворил ходатайство ГП об отказе от иска по заводам на Кубани
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ об отказе от иска об обращении в доход государства двух контролируемых бизнесменом Львом Кветным предприятий на Кубани - ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Генпрокуратура ранее заявила ходатайство об отказе от иска. Оно поступило в суд в среду.
"Принять заявленный отказ от иска. Производство по делу прекратить", - объявил судья.
Также суд снял обеспечительные меры по иску, наложенные ранее.
"Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда", - сказал судья.
Представитель Генпрокуратуры заявил, что данное ходатайство было заявлено ввиду избрания нового способа защиты.
"Заместителем Генерального прокурора РФ было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований и просьбе прекращения производства по делу ввиду избрания нового способа защиты", - сказал представитель Генпрокуратуры на заседании.
В пресс-службе суда уточнили, что после изучения материалов дела суд не нашел оснований для признания сделок недействительными (ничтожными) и применения последствий недействительности ничтожных сделок, поэтому исковое заявление было возвращено в прокуратуру.
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края привлек в качестве соответчика бизнесмена Льва Кветного к делу по иску Генпрокуратуры РФ, в котором она просила взыскать в доход государства два контролируемых им предприятия на Кубани - ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". Ответчиками в иске были указаны московское АО "Актуальные инвестиции", владеющее обоими цементными заводами, и его акционеры - кипрские Chevre Investments Limited (64,68%) и Nortox Investments Limited (34,12%). Также в качестве соответчика была привлечена Надежда Анисимова.
В иске Генпрокуратура требовала признать незаконной сделкой договор о создании АО "Актуальные Инвестиции" от 18 сентября 2019 года, по которому Nortox Investments Limited внесла в акционерный капитал этой компании акции Верхнебаканского цементного завода, а Chevre Investments Limited - акции "Новоросцемента".
Также истец требовал применить последствия недействительности сделок в виде взыскания в доход РФ обыкновенных именных 41 793 акций ОАО "Верхнебаканский цементный завод" номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 9 234 600 обыкновенных именных акций ОАО "Новоросцемент" номинальной стоимостью 19 рублей и 3 078 200 привилегированных акций типа А ОАО "Новоросцемент" номинальной стоимостью 19 рублей каждая.
Третьими лицами к разбирательству были привлечены Росимущество, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод", ОАО "Новоросцемент", ООО "Специализированный регистратор "Реком", новороссийские ООО "Октябрь" и ООО "Новоросцемент Маркет" и петербургское ООО "Стром-Трейдинг".
Кветной занял 105-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes прошлого года с состоянием 1,3 миллиарда долларов. Среди его активов указаны "Новоросцемент" и банк "Национальный стандарт".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Верховный суд оставил в силе решение об изъятии акций Ивановского завода
23 октября 2025, 14:16
 
