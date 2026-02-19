Рейтинг@Mail.ru
Суд признал заочный арест продюсера "Ласкового мая" законным
14:17 19.02.2026 (обновлено: 14:22 19.02.2026)
Суд признал заочный арест продюсера "Ласкового мая" законным
Суд признал заочный арест продюсера "Ласкового мая" законным
Суд признал заочный арест продюсера "Ласкового мая" законным

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московский городской суд признал законным заочный арест продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Позже стало известно о появлении второго эпизода мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
Разин объявлен в международный розыск. По данным источника РИА Новости, он уехал из РФ сразу после возбуждения дела.
