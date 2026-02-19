США хотят создать военную базу в секторе Газа, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти США планируют создать военную базу в секторе Газа на пять тысяч человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на контрактные документы "Совета мира".
"Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа планирует построить военную базу на пять тысяч человек в Газе, площадью более 350 акров (более 141 гектара – ред.)", - пишет издание.
По данным газеты, предполагается, что база должна стать местом дислокации международных сил по стабилизации в секторе Газа.
Объект планируется создать на засушливом равнинном участке в южной части палестинского региона.
Как пишет Guardian, представители небольшой группы международных строительных фирм с опытом работ в зонах боевых действий уже посетили место предполагаемого строительства.
Газета подчеркивает, что неясно, кто именно владеет этим участком земли, однако значительная часть юга сектора Газа в настоящее время контролируется Израилем.
Чиновник администрации Трампа отказался комментировать газете данные о планах создания базы, подчеркнув, что присутствия американских военных в секторе Газа не будет.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее в четверг заявила, что на первом заседании будут присутствовать представители 20 стран. Свое участие подтвердили глава МИД Турции Хакан Фидан, глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Венгрии Виктор Орбан и другие.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
