16:08 19.02.2026
США хотят создать военную базу в секторе Газа, пишут СМИ
Власти США планируют создать военную базу в секторе Газа на пять тысяч человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на контрактные документы "Совета мира". РИА Новости, 19.02.2026
США хотят создать военную базу в секторе Газа, пишут СМИ

Guardian: США планируют создать военную базу в секторе Газа на 5 тыс человек

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти США планируют создать военную базу в секторе Газа на пять тысяч человек, сообщает газета Guardian со ссылкой на контрактные документы "Совета мира".
"Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа планирует построить военную базу на пять тысяч человек в Газе, площадью более 350 акров (более 141 гектара – ред.)", - пишет издание.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Эксперт оценил вероятность возобновления войны в секторе Газа
18 февраля, 08:11
По данным газеты, предполагается, что база должна стать местом дислокации международных сил по стабилизации в секторе Газа.
Объект планируется создать на засушливом равнинном участке в южной части палестинского региона.
Как пишет Guardian, представители небольшой группы международных строительных фирм с опытом работ в зонах боевых действий уже посетили место предполагаемого строительства.
Газета подчеркивает, что неясно, кто именно владеет этим участком земли, однако значительная часть юга сектора Газа в настоящее время контролируется Израилем.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Чиновник администрации Трампа отказался комментировать газете данные о планах создания базы, подчеркнув, что присутствия американских военных в секторе Газа не будет.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, включая страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее в четверг заявила, что на первом заседании будут присутствовать представители 20 стран. Свое участие подтвердили глава МИД Турции Хакан Фидан, глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Венгрии Виктор Орбан и другие.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Аналитик предупредил о последствиях невыполнения соглашения по Газе
17 февраля, 20:15
 
В миреСШАРоссияИзраильКаролин ЛевиттХакан ФиданАнтонио Таяни
 
 
