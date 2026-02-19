Рейтинг@Mail.ru
Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно, заявил Бирюков - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:00 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/snegopad-2075619303.html
Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно, заявил Бирюков
Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно, заявил Бирюков - РИА Новости, 19.02.2026
Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно, заявил Бирюков
Работы по ликвидации последствий аномального снегопада в Москве будут вестись в круглосуточном режиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:00:00+03:00
2026-02-19T22:00:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
петр бирюков
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067791314_0:60:3429:1989_1920x0_80_0_0_5e93bf12cff962956217525b7296be55.jpg
https://ria.ru/20260219/moskva-2075471286.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067791314_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_90f72466d0ea8b70b55d10c979fead5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тинао, петр бирюков, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Снегопад в Москве
Работы по уборке снега в Москве будут вестись круглосуточно, заявил Бирюков

Бирюков: работы по ликвидации последствий снегопада в Москве идут круглосуточно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работы по ликвидации последствий аномального снегопада в Москве будут вестись в круглосуточном режиме, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Сегодня на столичный регион обрушился сильный снегопад, который, по оценкам синоптиков, продлится и завтра, но уже не в таком интенсивном режиме. На протяжении всего дня сотрудники коммунальных служб проводили очистку ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон и тротуаров, дворовых территорий. Работы по ликвидации последствий снегопада не прекратим и ночью, они будут вестись в круглосуточном режиме", - отметил Бирюков.
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Дежурство тягачей для помощи водителям организовано на дорогах Москвы
Вчера, 13:51
Заммэра подчеркнул, что в уборке задействовано максимальное число сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний. На улицы выведен весь парк коммунальной спецтехники.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в пятницу после снижения интенсивности снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

Снегопад в Москве

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

Уборка снега в Москве

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

Уборка снега в Москве

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

Уборка снега в Москве

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Уборка снега в Москве

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Снегопад в Москве

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

Уборка снега в Москве

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

Снегопад в Москве

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

Снегопад в Москве

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

Уборка снега в Москве

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Снегопад в Москве

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
12 из 12

На Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. Циклон принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 12

В очистке города от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний, весь парк спецтехники.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 12

"Зима бьет все рекорды", — отметил мэр Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 12

За сутки в столице прогнозируют выпадение свыше 60% месячной нормы осадков. Снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности, а также войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 сантиметр.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Часть собранного снега сразу вывозится на снегоплавильные пункты для утилизации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Уборка снега на Садовом кольце в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала