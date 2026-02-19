Британского экс-принца Эндрю задержали из-за скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 19 фев — РИА Новости. Полиция задержала британского экс-принца Эндрю по делу о связях с Джеффри Эпштейном, пишет газета Express.
"Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на госслужбе", — говорится в публикации.
Эту информацию подтвердили в полиции долины Темзы, где также заявили об обысках по адресам в Беркшире и Норфолке.
В свою очередь, король Великобритании Карл III выразил готовность содействовать расследованию.
Ранее сегодня газета Telegraph сообщила, что к дому экс-принца, расположенному на территории Сандрингемского дворца, приехали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми стражей порядка в штатском.
Эндрю находится в центре громкого скандала в течение последних нескольких лет. Так, в 2019-м правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила его в изнасиловании. В марте 2022 года СМИ писали, что экс-принц выплатил ей компенсацию и судебное разбирательство прекратили. При этом сам он вины не признал.
В апреле 2025-го активистку нашли мертвой у себя дома в штате Западная Австралия. В октябре того же года вышли ее посмертные мемуары, где говорится, что один из сексуальных контактов с братом британского короля произошел на частном острове Эпштейна.
В последних опубликованных по делу финансиста файлах также есть упоминания Эндрю. В частности, его компрометирующие фото.
Кроме того, там содержится информация о том, что экс-принц тайно пересылал Эпштейну правительственные документы. По данным СМИ, британская полиция создала подразделение для расследования обвинений против Эндрю, к которому подключились уже девять служб.
В начале декабря прошлого года король Британии Карл III лишил брата всех титулов.
Дело Эпштейна
В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
