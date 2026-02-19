Британского экс-принца Эндрю задержали из-за скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 19 фев — РИА Новости. Полиция задержала британского экс-принца Эндрю по делу о связях с Джеффри Эпштейном, пишет газета Полиция задержала британского экс-принца Эндрю по делу о связях с Джеффри Эпштейном, пишет газета Express

"Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на госслужбе", — говорится в публикации.

Эту информацию подтвердили в полиции долины Темзы, где также заявили об обысках по адресам в Беркшире и Норфолке.

В свою очередь, король Великобритании Карл III выразил готовность содействовать расследованию.

Ранее сегодня газета Telegraph сообщила, что к дому экс-принца, расположенному на территории Сандрингемского дворца, приехали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми стражей порядка в штатском.

© Getty Images / Peter Nicholls Автомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в Сандрингеме © Getty Images / Peter Nicholls Автомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в Сандрингеме

Эндрю находится в центре громкого скандала в течение последних нескольких лет. Так, в 2019-м правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила его в изнасиловании. В марте 2022 года СМИ писали, что экс-принц выплатил ей компенсацию и судебное разбирательство прекратили. При этом сам он вины не признал.

В апреле 2025-го активистку нашли мертвой у себя дома в штате Западная Австралия . В октябре того же года вышли ее посмертные мемуары, где говорится, что один из сексуальных контактов с братом британского короля произошел на частном острове Эпштейна.

В последних опубликованных по делу финансиста файлах также есть упоминания Эндрю. В частности, его компрометирующие фото.

© REUTERS / U.S. Justice Department Британский экс-принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна © REUTERS / U.S. Justice Department Британский экс-принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

Кроме того, там содержится информация о том, что экс-принц тайно пересылал Эпштейну правительственные документы. По данным СМИ, британская полиция создала подразделение для расследования обвинений против Эндрю, к которому подключились уже девять служб.

В начале декабря прошлого года король Британии Карл III лишил брата всех титулов.

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.