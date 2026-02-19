Одну из сестер, найденных во Владимирской области, передали отцу

"Следствием доставлены для допроса в следственный отдел все участники инцидента. Установлено, что дети живы, в отношении них не совершалось противоправных действий. Младшая дочь передана отцу, дальнейшее определение ее места проживания будет решаться в гражданском порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.