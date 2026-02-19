Одну из сестер, найденных во Владимирской области, передали отцу

Рейтинг@Mail.ru
11:46 19.02.2026 (обновлено: 12:46 19.02.2026)
происшествия, владимирская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Владимирская область, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Младшая из найденных во Владимирской области сестер, которые пропали 9 февраля в Петербурге, передана отцу для определения ее дальнейшего места проживания, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Следствием доставлены для допроса в следственный отдел все участники инцидента. Установлено, что дети живы, в отношении них не совершалось противоправных действий. Младшая дочь передана отцу, дальнейшее определение ее места проживания будет решаться в гражданском порядке", - говорится в сообщении пресс-службы.
Поисковики отряда "Лиза Алерт" начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиски проводились в 15 регионах России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находились вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области.
В результате, как сообщило в среду ГСУ СК РФ по Петербургу, сестры были обнаружены во Владимирской области.
"Был установлен путь передвижения пропавших, допрошены лица, с которыми они контактировали, и таким образом установлено их местонахождение во Владимирской области, где они находились у своего знакомого", - рассказали в пресс-службе.
ПроисшествияВладимирская областьСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
