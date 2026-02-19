Мантуров высказался о возможном возвращении иностранных компаний

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"При открытии, допустим, рынка, или при решении западных стран отменить санкции, это никак не должно повлиять на внутренний рынок с точки зрения преференции и приоритетов для нашего российского производителя", - сказал Мантуров в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".