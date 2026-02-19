Рейтинг@Mail.ru
Мантуров высказался о возможном возвращении иностранных компаний - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 19.02.2026 (обновлено: 14:50 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/rossiya-2075487647.html
Мантуров высказался о возможном возвращении иностранных компаний
Мантуров высказался о возможном возвращении иностранных компаний - РИА Новости, 19.02.2026
Мантуров высказался о возможном возвращении иностранных компаний
Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:31:00+03:00
2026-02-19T14:50:00+03:00
россия
экономика
верхняя пышма
денис мантуров
уральские локомотивы
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20260211/zapad-2073674788.html
россия
верхняя пышма
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, верхняя пышма, денис мантуров, уральские локомотивы, свердловская область
Россия, Экономика, Верхняя Пышма, Денис Мантуров, Уральские локомотивы, Свердловская область
Мантуров высказался о возможном возвращении иностранных компаний

Мантуров: возвращение иностранных компаний не должно повлиять на бизнес в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Возможное возвращение иностранных компаний в РФ не должно повлиять на внутренний рынок для отечественного производителя, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Мантуров в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
"При открытии, допустим, рынка, или при решении западных стран отменить санкции, это никак не должно повлиять на внутренний рынок с точки зрения преференции и приоритетов для нашего российского производителя", - сказал Мантуров в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию
11 февраля, 15:43
 
РоссияЭкономикаВерхняя ПышмаДенис МантуровУральские локомотивыСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала