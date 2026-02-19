https://ria.ru/20260219/pushkov-2075538365.html
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона - РИА Новости, 19.02.2026
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
Сенатор Алексей Пушков указал на наличие у Эммануэля Макрона "некоторой спутанности сознания" из-за сравнения президентом Франции НАТО с лягушкой. РИА Новости, 19.02.2026
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
Пушков указал на спутанность сознания у Макрона из-за сравнения НАТО с лягушкой