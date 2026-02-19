Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/pushkov-2075538365.html
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона - РИА Новости, 19.02.2026
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
Сенатор Алексей Пушков указал на наличие у Эммануэля Макрона "некоторой спутанности сознания" из-за сравнения президентом Франции НАТО с лягушкой. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:00:00+03:00
2026-02-19T17:00:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
алексей пушков
нато
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa68f36c5ad4252c93306982280850a9.jpg
https://ria.ru/20260219/posol-2075365603.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dccceae1bdbfb65f26e3f11b70fedce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, алексей пушков, нато, совет федерации рф
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, НАТО, Совет Федерации РФ
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона

Пушков указал на спутанность сознания у Макрона из-за сравнения НАТО с лягушкой

© AP Photo / Thomas PadillaЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков указал на наличие у Эммануэля Макрона "некоторой спутанности сознания" из-за сравнения президентом Франции НАТО с лягушкой.
Макрон ранее, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил альянс со спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной, за счет чего она может рефлекторно реагировать на раздражители, пишет в среду издание Express.
"В общем, президента Франции потянуло на усложненные ассоциативные ряды, указывающие на некоторую спутанность сознания. Теперь не удивляет, что он уже "видит русских у ворот Парижа", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Член конституционного комитета Совфеда также отметил, что Макрона очень сильно тревожат "русские у ворот Парижа", поэтому президент Франции и решил выходить на публику в черных очках.
"В черных очках "русские у ворот Парижа" не просматриваются. А пока Макрон сравнивает мозг НАТО с лягушачьим, мы ему подскажем: русских у ворот Парижа просто нет. А вот насчет лягушки ему, конечно, виднее", - констатировал политик.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Посол прокомментировал слова Макрона о создании аналога "Орешника" в Европе
Вчера, 03:48
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронАлексей ПушковНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала