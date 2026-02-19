Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал Каллас претендентом на премию за политическую бездарность - РИА Новости, 19.02.2026
17:02 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/pushki-2075538543.html
Пушков назвал Каллас претендентом на премию за политическую бездарность
Пушков назвал Каллас претендентом на премию за политическую бездарность - РИА Новости, 19.02.2026
Пушков назвал Каллас претендентом на премию за политическую бездарность
Глава Евродипломатии Кая Каллас могла бы стать главным претендентом на премию за политическую бездарность, если бы такая награда существовала, считает член... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:02:00+03:00
2026-02-19T17:02:00+03:00
Пушков назвал Каллас претендентом на премию за политическую бездарность

Пушков: Каллас могла бы получить "Золотую малину" за политическую бездарность

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас могла бы стать главным претендентом на премию за политическую бездарность, если бы такая награда существовала, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Каллас распространила среди государств - членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, писало ранее "Страна.ua".
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Сторожевая собака". Каллас унизили из-за ее выпада в адрес России
18 февраля, 21:56
"Если бы политикам, как актерам за неудачные роли, присуждали "Золотую малину" за политическую бездарность, то главным претендентом на такую премию, несомненно, должна была бы стать Кая Каллас. Премию ей можно дать и по совокупности "достижений", а можно и за последнюю роль - комический фарс со списком требований ЕС к России", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что в списке Каллас ровно те же требования, которые известны уже несколько лет, то есть вообще ничего нового: "Одни лишь невыполнимые требования к России, давно отброшенные ходом событий".
"Так Европа еще раз подтвердила, что за столом переговоров по Украине ей делать нечего. Список Каллас сработал, как для нее привычно: с обратным эффектом", - констатировал политик.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Дмитриев высмеял Каллас, призвавшую европейцев к сбору цитатой из Marvel
16 февраля, 14:19
 
