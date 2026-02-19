МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас могла бы стать главным претендентом на премию за политическую бездарность, если бы такая награда существовала, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что в списке Каллас ровно те же требования, которые известны уже несколько лет, то есть вообще ничего нового: "Одни лишь невыполнимые требования к России, давно отброшенные ходом событий".