Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией в свой 66-ой день рождения по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.