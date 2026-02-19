Рейтинг@Mail.ru
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения - РИА Новости, 19.02.2026
13:48 19.02.2026
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией в свой 66-ой день рождения по делу о связях с американским финансистом... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:48:00+03:00
2026-02-19T13:48:00+03:00
в мире
великобритания
норфолк (виргиния)
джеффри эпштейн
карл iii
экс-принц эндрю
в мире, великобритания, норфолк (виргиния), джеффри эпштейн, карл iii, экс-принц эндрю
В мире, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Джеффри Эпштейн, Карл III, Экс-принц Эндрю
Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в его день рождения

Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в 66-й день рождения

© AP Photo / Chris JacksonЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Chris Jackson
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан полицией в свой 66-ой день рождения по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.
Маунтбеттен-Виндзор родился 19 февраля 1960 года. В четверг он отмечает 66-летие. Эндрю был задержан впервые, несмотря на то, что о его связях с Эпштейном известно уже несколько лет.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна
В миреВеликобританияНорфолк (Виргиния)Джеффри ЭпштейнКарл IIIЭкс-принц Эндрю
 
 
