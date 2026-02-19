СМИ: полиция прибыла в дом экс-принца Эндрю на фоне скандала с Эпштейном

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Британская полиция прибыла в дом брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на территории Сандрингемского дворца на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Британская полиция прибыла в дом брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на территории Сандрингемского дворца на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Telegraph

"Полиция прибыла к дому Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в Сандрингеме . Шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми полицейских в штатском, у одного из которых имеется при себе ноутбук полицейского образца, были замечены прибывшими к дому Вуд-Фарм в поместье Сандрингем около 8 утра", - пишет газета.

Как сообщается, одна из машин подъехала к дому спереди, а остальные пять подъехали к черному ходу. Примерно через 30 минут одна полицейская машина уехала, за которой позже последовали еще две машины.

Визит полиции совпал с днем рождения опального принца, 19 февраля ему исполняется 66 лет.

Ранее британская полиция сообщила, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства. На данный момент полиция оценивает поступившие сообщения на предмет того, есть ли подозрения в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование, уточнил представитель полиции долины Темзы.