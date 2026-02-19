Рейтинг@Mail.ru
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/pleshkova-2075411250.html
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России
Юлия Плешкова стала победительницей в суперкомбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Елизово (Камчатский край). РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T11:04:00+03:00
2026-02-19T11:04:00+03:00
спорт
россия
елизово
камчатский край
юлия плешкова
зимние олимпийские игры 2026
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930930395_0:61:2048:1212_1920x0_80_0_0_49971e94696f74e16540148a061e1bcc.jpg
https://ria.ru/20260216/les-2074758105.html
россия
елизово
камчатский край
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930930395_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8ee3c7813704d66d5ff12550956fc229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, елизово, камчатский край, юлия плешкова, зимние олимпийские игры 2026, италия
Спорт, Россия, Елизово, Камчатский край, Юлия Плешкова, Зимние Олимпийские игры 2026, Италия
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России

Вернувшаяся с Олимпиады Плешкова победила в суперкомбинации на чемпионате России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорнолыжница Юлия Плешкова (Россия)
Горнолыжница Юлия Плешкова (Россия) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Горнолыжница Юлия Плешкова (Россия). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Юлия Плешкова стала победительницей в суперкомбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Елизово (Камчатский край).
Спортсменка по результатам двух заездов показала результат 2 минуты 8,25 секунды. Второй стала Анна Нагайцева (отставание - 2,82 секунды), третьей - Александра Жаркова (+3,57).
У мужчин победил Иван Кузнецов (2.00,88), серебро завоевал Дмитрий Чудный (+0,87), бронзовым призером стал Тимур Царьков (+1,88).
Ранее Плешкова выступила на Олимпийских играх в Италии. Она заняла 22-е место в скоростном спуске и стала 19-й в супергиганте.
Чемпионат России в Елизово завершится 23 февраля.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
16 февраля, 17:34
 
СпортРоссияЕлизовоКамчатский крайЮлия ПлешковаЗимние Олимпийские игры 2026Италия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала