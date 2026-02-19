https://ria.ru/20260219/pleshkova-2075411250.html
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России
Юлия Плешкова стала победительницей в суперкомбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Елизово (Камчатский край). РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Вернувшаяся с Олимпиады горнолыжница победила на чемпионате России
Вернувшаяся с Олимпиады Плешкова победила в суперкомбинации на чемпионате России
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Юлия Плешкова стала победительницей в суперкомбинации на чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит в Елизово (Камчатский край).
Спортсменка по результатам двух заездов показала результат 2 минуты 8,25 секунды. Второй стала Анна Нагайцева (отставание - 2,82 секунды), третьей - Александра Жаркова (+3,57).
У мужчин победил Иван Кузнецов (2.00,88), серебро завоевал Дмитрий Чудный (+0,87), бронзовым призером стал Тимур Царьков (+1,88).
Ранее Плешкова
выступила на Олимпийских играх в Италии
. Она заняла 22-е место в скоростном спуске и стала 19-й в супергиганте.
Чемпионат России в Елизово
завершится 23 февраля.