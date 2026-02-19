Рейтинг@Mail.ru
Александр Беглов вручил ветеранам СВО документы на новые квартиры - РИА Новости, 19.02.2026
16:02 19.02.2026
Александр Беглов вручил ветеранам СВО документы на новые квартиры
Александр Беглов вручил ветеранам СВО документы на новые квартиры - РИА Новости, 19.02.2026
Александр Беглов вручил ветеранам СВО документы на новые квартиры
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский вручили документы на новые квартиры нуждавшимся... РИА Новости, 19.02.2026
санкт-петербург
александр беглов
санкт-петербург
2026
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
Александр Беглов вручил ветеранам СВО документы на новые квартиры

Губернатор Петербурга Беглов вручил участникам СВО документы на новые квартиры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский вручили документы на новые квартиры нуждавшимся в улучшении жилищных условий участникам СВО, ветеранам боевых действий и семьям защитников Родины, сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественная церемония прошла в Смольном и была приурочена к отмечаемому Дню защитника Отечества.
"Поздравляю вас с праздником! Сегодня в этом зале — особенные люди. В сложнейших условиях вы с честью выполнили свой воинский долг. Защитили интересы страны, ее граждан, нашу безопасность, — цитирует пресс-служба Беглова.
Он добавил, что на первом месте в жизни любой семьи — достойное жилье. Это новая жизнь, комфорт, возможность идти вперед, растить детей.
От имени всех петербуржцев Беглов поблагодарил воинов за ратный труд, а их семьи — за то, что верили, ждали и поддерживали героев.
Глава города отметил, что в Петербурге выстроена система постоянного сопровождения участников СВО и ветеранов боевых действий. В нее входят лечение, медицинская и психологическая реабилитация, диспансеризация по программе "Здоровье для СВОих", а также решение социальных, бытовых вопросов, помощь с трудоустройством. С 2025 года действует цифровой сервис "Возвращение гражданина с СВО".
Губернатор напомнил, что в городе последовательно сокращается очередь на жилье. За последние шесть лет она уменьшилась в два с половиной раза. По ряду льготных категорий очередь уже полностью ликвидирована.
После начала СВО порядка 1 тысячи семей российских бойцов, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, получили квартиры от города. Начиная с 2024 года, Петербург обеспечивает своих ветеранов жильем в год обращения.
"Каждый петербуржец, который сражается за Отечество, может всегда рассчитывать на поддержку города. Петербург и дальше будет неукоснительно выполнять свои обязательства перед защитниками Родины", — подчеркнул губернатор.
Он заключил, что в 2026 году город планирует предоставить 450 квартир участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей.
День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. В 2026 году он приходится на воскресенье.
Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Александр Беглов: власти Петербурга работают над улучшением жизни горожан
Вчера, 12:55
 
Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
