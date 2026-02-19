https://ria.ru/20260219/peterburg-2075450996.html
Александр Беглов: власти Петербурга работают над улучшением жизни горожан
Александр Беглов: власти Петербурга работают над улучшением жизни горожан - РИА Новости, 19.02.2026
Александр Беглов: власти Петербурга работают над улучшением жизни горожан
Власти Петербурга последовательно работают над улучшением жизни горожан, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 19.02.2026
санкт-петербург
россия
александр беглов
агентство стратегических инициатив (аси)
санкт-петербург
россия
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Александр Беглов: власти Петербурга работают над улучшением жизни горожан
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Власти Петербурга последовательно работают над улучшением жизни горожан, сообщил губернатор города Александр Беглов.
На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) подведены итоги Национального рейтинга качества жизни в субъектах Российской Федерации за 2025 год. Петербург занял в новом рейтинге второе место. Город удержал позицию, достигнутую в 2022-2024 годах.
"Мы последовательно работаем над улучшением качества жизни горожан. На это направлена наша программа "Десять приоритетов развития Петербурга до 2030 года". Как показывают результаты рейтинга за 2025 год, мы не просто подтвердили лидерские позиции. А еще и стали лучшими в стране по некоторым направлениям. Например, по результатам рейтинга у нас самые крепкие семьи. Полученная высокая оценка была объявлена на мероприятии под руководством президента России", – приводит пресс-служба губернатора слова Беглова.
Он отметил, что это важный и мощный стимул для дальнейшей работы.
"Мы активизируем усилия по развитию города, как мегаполиса XXI века, чтобы сделать Петербург еще более современным, удобным и привлекательным для жизни, работы и отдыха", – подчеркнул Беглов.
По данным сайта рейтинга, оценка результатов была проведена согласно обновленной в конце 2025 года методологии. Она соответствует национальным целям развития РФ и показателям эффективности высших должностных лиц регионов до 2030 года и на перспективу до 2036 года.