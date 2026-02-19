Рейтинг@Mail.ru
08:09 19.02.2026
Младшую из найденных сестер могут вернуть в семью в Петербурге
Младшую из найденных сестер могут вернуть в семью в Петербурге
происшествия, санкт-петербург, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Младшую из найденных сестер могут вернуть в семью в Петербурге

Младшую из найденных под Владимиром сестер могут вернуть в семью в Петербурге

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Младшую из двух сестер из Санкт-Петербурга, которые обнаружены вместе с матерью во Владимирской области, могут вернуть родным в городе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Поисковики отряда "Лиза Алерт" начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиск был распространен на 15 регионов России. В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области, эти данные проверяются. Следователи организовали проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей. В результате, как сообщил в среду ГСУСК РФ по Петербургу, они были обнаружены во Владимирской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Бабушка пропавших сестер из Петербурга прокомментировала их поиски
18 февраля, 08:42
"Есть вероятность, что младшую девочку вернут в семью в Петербурге", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Комментарием родственников сестер по этому поводу РИА Новости пока не располагает.
Как отмечали в городком главке СК, жизни и здоровью сестер, найденных вместе с матерью, ничего не угрожает.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Появились подробности о пропавших в Петербурге сестрах
17 февраля, 08:19
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
