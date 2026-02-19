Младшую из найденных сестер могут вернуть в семью в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Младшую из двух сестер из Санкт-Петербурга, которые обнаружены вместе с матерью во Владимирской области, могут вернуть родным в городе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Поисковики отряда "Лиза Алерт" начали поиск 11-летней и 18-летней сестер из Петербурга 9 февраля по заявке их отца, поиск был распространен на 15 регионов России . В оперативных службах уточняли, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области , эти данные проверяются. Следователи организовали проверку после сообщения о пропаже матери и двух ее дочерей. В результате, как сообщил в среду ГСУСК РФ по Петербургу, они были обнаружены во Владимирской области

"Есть вероятность, что младшую девочку вернут в семью в Петербурге", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Комментарием родственников сестер по этому поводу РИА Новости пока не располагает.